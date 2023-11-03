Мухина 2 жена? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина 2 жена?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Мухин Кто то Иванович

Отец ребёнка: Мухин Иван Андреев

Бракосочетание
Около 1907

Муж: Мухин Иван Андреев

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Кто то Ивановна

Отец ребёнка: Мухин Иван Андреев

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Кто то Ивановна

Отец ребёнка: Мухин Иван Андреев

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Мухин Кто то Иванович

Отец ребёнка: Мухин Иван Андреев

Рождение ребёнка
23.02.1918

Сын: Мухин Федор Иванович

Отец ребёнка: Мухин Иван Андреев

Смерть
Неизвестно
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