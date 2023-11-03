Мухина 2 жена?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1907
Отец ребёнка: Мухин Иван Андреев
Бракосочетание
Около 1907
Муж: Мухин Иван Андреев
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Кто то Ивановна
Отец ребёнка: Мухин Иван Андреев
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Кто то Ивановна
Отец ребёнка: Мухин Иван Андреев
Рождение ребёнка
Около 1916
Отец ребёнка: Мухин Иван Андреев
Рождение ребёнка
23.02.1918
Сын: Мухин Федор Иванович
Отец ребёнка: Мухин Иван Андреев
Смерть
Неизвестно