Степина (Осипенко) София Саввична
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1905
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Степин Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
07.10.1907
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Степин Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
12.03.1911
Дочь: Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Степин Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
13.04.1913
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Степин Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
27.07.1914
Дочь: Серафима Дмитриевна
Отец ребёнка: Степин Дмитрий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно