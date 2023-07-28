Степина (Осипенко) София Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степина (Осипенко) София Саввична

Место рождения

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.01.1905

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Степин Дмитрий Павлович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1907

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Степин Дмитрий Павлович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.03.1911

Дочь: Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Степин Дмитрий Павлович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.04.1913

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Степин Дмитрий Павлович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1914

Дочь: Серафима Дмитриевна

Отец ребёнка: Степин Дмитрий Павлович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степин Дмитрий Павлович

Смерть
Неизвестно