Пикин Олег Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1973
Отец: Пикин Валентин Ильич
Мать: Пикина Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
09.01.1997
Дочь: Пикина Дарья Олеговна
Мать ребёнка: Пикина Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
02.02.2002
Дочь: Пикина Ирина Олеговна
Мать ребёнка: Пикина Наталья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пикина Наталья Сергеевна