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Пикин Олег Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1973

Отец: Пикин Валентин Ильич

Мать: Пикина Нина Сергеевна

Рождение ребёнка
09.01.1997

Дочь: Пикина Дарья Олеговна

Мать ребёнка: Пикина Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
02.02.2002

Дочь: Пикина Ирина Олеговна

Мать ребёнка: Пикина Наталья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пикина Наталья Сергеевна