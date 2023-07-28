Туманова (Туманова) Наталья Георгиевна/Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1895
Дочь: Евдокия Исааковна
Отец ребёнка: Туманов-Кузьмин Исаак Кузьмич
Рождение ребёнка
22.03.1897
Сын: Туманов Гавриил Исаакович
Отец ребёнка: Туманов-Кузьмин Исаак Кузьмич
Рождение ребёнка
30.08.1899
Дочь: Анна Исааковна
Отец ребёнка: Туманов-Кузьмин Исаак Кузьмич
Рождение ребёнка
25.12.1902
Отец ребёнка: Туманов-Кузьмин Исаак Кузьмич
Рождение ребёнка
25.12.1902
Сын: Кузьмин Василий Исаакович
Отец ребёнка: Туманов-Кузьмин Исаак Кузьмич
Рождение ребёнка
05.10.1909
Дочь: Параскева Исааковна
Отец ребёнка: Туманов-Кузьмин Исаак Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно