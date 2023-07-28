Туманова (Туманова) Наталья Георгиевна/Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманова (Туманова) Наталья Георгиевна/Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1895

Дочь: Евдокия Исааковна

Отец ребёнка: Туманов-Кузьмин Исаак Кузьмич

Безьва, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.03.1897

Сын: Туманов Гавриил Исаакович

Отец ребёнка: Туманов-Кузьмин Исаак Кузьмич

Безьва, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.08.1899

Дочь: Анна Исааковна

Отец ребёнка: Туманов-Кузьмин Исаак Кузьмич

Безьва, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.12.1902

Сын: Туманов Василий Исакович

Отец ребёнка: Туманов-Кузьмин Исаак Кузьмич

Рождение ребёнка
25.12.1902

Сын: Кузьмин Василий Исаакович

Отец ребёнка: Туманов-Кузьмин Исаак Кузьмич

Безьва, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.10.1909

Дочь: Параскева Исааковна

Отец ребёнка: Туманов-Кузьмин Исаак Кузьмич

Безьва, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туманов-Кузьмин Исаак Кузьмич

Смерть
Неизвестно