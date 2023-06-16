Полякова (Белюченко) Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Белюченко) Антонина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1940

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1940

Отец: Белюченко Александр Спиридонович

Мать: Белюченко Анна Степановна

Рождение ребёнка
23.11.1963

Дочь: Полякова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Поляков Владимир Иванович

Рождение ребёнка
23.11.1963

Дочь: Полякова Елена Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Поляков Владимир Иванович