Полякова (Белюченко) Антонина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1940
Рождение ребёнка
23.11.1963
Дочь: Полякова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Поляков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
23.11.1963
Дочь: Полякова Елена Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поляков Владимир Иванович