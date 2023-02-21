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Евдокия Никитина
Евдокия Никитина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.03.1805
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Никита Иванов
1777 г.р.
Мать
Васса Степанова
1773 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1805
Отец:
Никита Иванов
Мать:
Васса Степанова
Смерть
Неизвестно
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