Евдокия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1777 г.р.

Мать

1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1805

Отец: Никита Иванов

Мать: Васса Степанова

Смерть
Неизвестно
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