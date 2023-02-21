Летовченков Евфимий Климентович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1909
Сын: Летовченков Василий Ефимович
Мать ребёнка: Летовченкова Дарья Герасимовна
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.08.1911
Дочь: Анфиса Евфимиевна
Мать ребёнка: Летовченкова Дарья Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно