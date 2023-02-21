Летовченков Евфимий Климентович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летовченков Евфимий Климентович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1909

Сын: Летовченков Василий Ефимович

Мать ребёнка: Летовченкова Дарья Герасимовна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.08.1911

Дочь: Анфиса Евфимиевна

Мать ребёнка: Летовченкова Дарья Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Летовченкова Дарья Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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