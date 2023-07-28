Туканова (Ибаева) Гликерия Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туканова (Ибаева) Гликерия Денисовна

Место рождения

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.01.1897 ст.

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1897 ст.

Отец: Ибаев Денис Никифорович

Мать: Анисия Евстафьева

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
06.01.1897 ст.
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: и. д. псаломщика села Бурдов Михаил Тазов и вдова умершего псаломщика того же села Мария Иаковлева Рыцева.
Рождение ребёнка
1920

Сын: Туканов Яков Афанасьевич

Отец ребёнка: Туканов Афанасий Егорович

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
До 1920

Дочь: Борисова Степанида Афанасьевна

Отец ребёнка: Туканов Афанасий Егорович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Туканов Егор Афанасьевич

Отец ребёнка: Туканов Афанасий Егорович

Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Туканов Фёдор Афанасьевич

Отец ребёнка: Туканов Афанасий Егорович

Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Туканов Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Туканов Афанасий Егорович

Рождение ребёнка
10.02.1930

Дочь: Ахтямова Ульяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Туканов Афанасий Егорович

Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Туканова Татьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Туканов Афанасий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туканов Афанасий Егорович

Смерть
1984
Похороны
Неизвестно
Мелекес, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)