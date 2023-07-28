Туканова (Ибаева) Гликерия Денисовна
Место рождения
Дата рождения03.01.1897 ст.
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1897 ст.
Отец: Ибаев Денис Никифорович
Мать: Анисия Евстафьева
Крещение
06.01.1897 ст.
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: и. д. псаломщика села Бурдов Михаил Тазов и вдова умершего псаломщика того же села Мария Иаковлева Рыцева.
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Туканов Афанасий Егорович
Рождение ребёнка
До 1920
Дочь: Борисова Степанида Афанасьевна
Отец ребёнка: Туканов Афанасий Егорович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Туканов Афанасий Егорович
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Туканов Фёдор Афанасьевич
Отец ребёнка: Туканов Афанасий Егорович
Рождение ребёнка
Около 1929
Сын: Туканов Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Туканов Афанасий Егорович
Рождение ребёнка
10.02.1930
Дочь: Ахтямова Ульяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Туканов Афанасий Егорович
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Туканова Татьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Туканов Афанасий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1984
Похороны
Неизвестно
Мелекес, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)