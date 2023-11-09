Миронов Борис Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1956
Сын: Миронов Александр Борисович
Мать ребёнка: Горобченко Валентина Никитовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова Евгения Борисовна
Мать ребёнка: Горобченко Валентина Никитовна
Смерть
Неизвестно