Киселев Андрей Северьянович
Место рождения
Дата рождения28.10.1904
Дата смерти05.09.1942
ПолМужской
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1904
Работа или профессия
С ?.11.1921 по 1923
Комсомолец, секретарь комсомольской ячейки
Работа или профессия
С 1921 по 1923
Библиотекарь, учил малограмотных
Образование
По 1922
церковно-приходская школа
Работа или профессия
С 1923 по 1924
Вступил в партию большевиков
Работа или профессия
С ?.11.1924 по ?.08.1925
секретарь волостного комитета РКСМ
Работа или профессия
С 1926
Красноармеец
Работа или профессия
С 1926
Председатель волостного исполнительного комитета
Работа или профессия
С 1928
Тожсолинская волость
председатель волостного исполкома | Тожсолинская волость
Образование
С 1928
Горьковский педагогический институт
Работа или профессия
С 1941
заместитель начальника политотдела 29 стрелковой дивизии, а затем и начальник
Бракосочетание
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
05.09.1942
Причина смерти: Ранение | Сталинградская обл., г. Сталинград, д. Бекетовка, на площади
Похороны
Неизвестно