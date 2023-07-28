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Киселев Андрей Северьянович

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Место рождения

Клюжево, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

28.10.1904

Дата смерти

05.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1904

Отец: Киселев Северьян Иванович

Мать: Киселева Вера Георгиевна

Клюжево, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Работа или профессия
С ?.11.1921 по 1923
Шаранга, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Комсомолец, секретарь комсомольской ячейки
Работа или профессия
С 1921 по 1923
Шаранга, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Библиотекарь, учил малограмотных
Образование
По 1922
церковно-приходская школа
Работа или профессия
С 1923 по 1924
Шаранга, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Вступил в партию большевиков
Работа или профессия
С ?.11.1924 по ?.08.1925
Шаранга, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
секретарь волостного комитета РКСМ
Работа или профессия
С 1926
Красноармеец
Работа или профессия
С 1926
Шаранга, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Председатель волостного исполнительного комитета
Работа или профессия
С 1928
Тожсолинская волость
председатель волостного исполкома | Тожсолинская волость
Образование
С 1928
Горьковский педагогический институт
Работа или профессия
С 1941
заместитель начальника политотдела 29 стрелковой дивизии, а затем и начальник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Елена Николаевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
05.09.1942
Бекетовка, Царицынский уезд, Саратовская губерния
Причина смерти: Ранение | Сталинградская обл., г. Сталинград, д. Бекетовка, на площади
Похороны
Неизвестно
Бекетовка, Царицынский уезд, Саратовская губерния