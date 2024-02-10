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Мингуллин Хайдар Мингуллович

Место рождения

дер. Ишли - Пичуш Моркинского района МАССР

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЧН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Мингулла

Мать: Хасана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухаметзянова Найля Хайдаровна

Мать ребёнка: Бибирахима Мухарлямовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саляхутдинова Рахиля Хайдаровна

Мать ребёнка: Бибирахима Мухарлямовна

Рождение ребёнка
05.07.1941

Сын: Сафиуллин Гайса Хайдарович

Мать ребёнка: Бибирахима Мухарлямовна

Смерть
Неизвестно

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