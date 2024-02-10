Мингуллин Хайдар Мингуллович
Место рождениядер. Ишли - Пичуш Моркинского района МАССР
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухаметзянова Найля Хайдаровна
Мать ребёнка: Бибирахима Мухарлямовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саляхутдинова Рахиля Хайдаровна
Мать ребёнка: Бибирахима Мухарлямовна
Рождение ребёнка
05.07.1941
Сын: Сафиуллин Гайса Хайдарович
Мать ребёнка: Бибирахима Мухарлямовна
Смерть
Неизвестно