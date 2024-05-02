Клюев Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1920
Дата смерти01.07.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1941
Дочь: Клюева Проскофья Павловна
Мать ребёнка: Клюева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
08.06.1941
Дочь: Клюева Тамара Павловна
Мать ребёнка: Клюева Анна Алексеевна
Смерть
01.07.1941