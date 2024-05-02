Клюев Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюев Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1920

Дата смерти

01.07.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1941

Дочь: Клюева Проскофья Павловна

Мать ребёнка: Клюева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
08.06.1941

Дочь: Клюева Тамара Павловна

Мать ребёнка: Клюева Анна Алексеевна

Смерть
01.07.1941

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