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Ильина Светлана Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1969

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1969

Отец: Николаев Аркадий Александрович

Мать: Николаева Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
21.09.1990

Дочь: Ильина Ирина Валентиновна

Отец ребёнка: Ильин Валентин Иванович

Рождение ребёнка
07.06.1993

Сын: Ильин Анатолий Валентинович

Отец ребёнка: Ильин Валентин Иванович

Рождение ребёнка
30.04.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Валентин Иванович