Ильина Светлана Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1969
Рождение ребёнка
21.09.1990
Дочь: Ильина Ирина Валентиновна
Отец ребёнка: Ильин Валентин Иванович
Рождение ребёнка
07.06.1993
Сын: Ильин Анатолий Валентинович
Отец ребёнка: Ильин Валентин Иванович
Рождение ребёнка
30.04.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильин Валентин Иванович