Ферапонтова Авдотья
Место рожденияКостромская обсласть , Островский район, деревня Копыловка
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская обсласть , Островский район, деревня Копыловка
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ферапонтов Алексей Прокопьевич
Отец ребёнка: Ферапонтов Прокофий Иванов
Костромская обсласть , Островский район, деревня Копыловка
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Костромская обсласть , Островский район, деревня Копыловка
Смерть
Неизвестно
Костромская обсласть , Островский район, деревня Копыловка