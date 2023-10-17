Ферапонтова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ферапонтова Авдотья

Место рождения

Костромская обсласть , Островский район, деревня Копыловка

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская обсласть , Островский район, деревня Копыловка
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ферапонтов Алексей Прокопьевич

Отец ребёнка: Ферапонтов Прокофий Иванов

Костромская обсласть , Островский район, деревня Копыловка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ферапонтов Прокофий Иванов

Место жительства
Неизвестно
Костромская обсласть , Островский район, деревня Копыловка
Смерть
Неизвестно
Костромская обсласть , Островский район, деревня Копыловка
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