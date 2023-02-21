Рудош Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудош Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1967 по 1970

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1957

Сын: Рудош Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Рудош Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудош Галина Михайловна

Мать ребёнка: Рудош Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудош Иван Михайлович

Мать ребёнка: Рудош Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудош Василий Михайлович

Мать ребёнка: Рудош Анна Афанасьевна

Смерть
С 1967 по 1970
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