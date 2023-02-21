Рудош Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1967 по 1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1957
Мать ребёнка: Рудош Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудош Галина Михайловна
Мать ребёнка: Рудош Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рудош Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рудош Анна Афанасьевна
Смерть
С 1967 по 1970