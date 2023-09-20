Разуванова (Поплевко) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1942
Отец: Поплевко Андрей Иванович
Мать: Поплевко Мария
Рождение ребёнка
01.11.1961
Сын: Разуванов Александр
Отец ребёнка: Разуванов Алексей
Рождение ребёнка
19.08.1970
Дочь: Виноградов Галина
Отец ребёнка: Разуванов Алексей
Рождение ребёнка
22.09.?
Дочь: Чермошенцева Валентина
Отец ребёнка: Разуванов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Разуванов Алексей