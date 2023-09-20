Разуванова (Поплевко) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРазуванова (Поплевко) Вера

Разуванова (Поплевко) Вера

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1942

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1942

Отец: Поплевко Андрей Иванович

Мать: Поплевко Мария

Рождение ребёнка
01.11.1961

Сын: Разуванов Александр

Отец ребёнка: Разуванов Алексей

Рождение ребёнка
19.08.1970

Дочь: Виноградов Галина

Отец ребёнка: Разуванов Алексей

Рождение ребёнка
22.09.?

Дочь: Чермошенцева Валентина

Отец ребёнка: Разуванов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разуванов Алексей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close