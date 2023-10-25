Олло Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олло Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Олло Василий Карлович

Мать: Галина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириллова Кристина Анатольевна

Отец ребёнка: Кириллов Анатолий Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Аркадий Анатольевич

Отец ребёнка: Кириллов Анатолий Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Анатолий Кириллович

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