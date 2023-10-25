Олло Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Олло Василий Карлович
Мать: Галина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириллова Кристина Анатольевна
Отец ребёнка: Кириллов Анатолий Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириллов Аркадий Анатольевич
Отец ребёнка: Кириллов Анатолий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно