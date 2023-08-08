Карпов Филипп Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: скрыто настройками приватности
Место жительства
27.05.1782
Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-27 Страница: лл.??? (Хилкотой, Климов Алексей) Расшифровка: Ревизск... Показать все
Смерть
Неизвестно