Карпов Филипп Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Филипп Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Вычислено 1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Климова Авдотья Яковлевна

Место жительства
27.05.1782
Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-27 Страница: лл.??? (Хилкотой, Климов Алексей) Расшифровка: Ревизск... Показать все
Смерть
Неизвестно