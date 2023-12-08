Шарафутдинов Наиль Рауф Улы
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вагапова Зарина Наиль Кызы
Рождение ребёнка
19.09.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вагапова Зарина Наиль Кызы
Бракосочетание
Неизвестно