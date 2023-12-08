Шарафутдинов Наиль Рауф Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафутдинов Наиль Рауф Улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вагапова Зарина Наиль Кызы

Рождение ребёнка
19.09.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вагапова Зарина Наиль Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вагапова Зарина Наиль Кызы

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