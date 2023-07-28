Панарин Павел Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанарин Павел Викторович

Панарин Павел Викторович

Место рождения

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

28.08.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1968

Отец: Панарин Виктор

Мать: Панарина Александра Афанасьевна

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.07.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панарина Галина Николаевна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панарина Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панарина Галина Николаевна