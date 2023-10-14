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Зарубин Руслан

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Место рождения

Иркутская обл, Братский район,п.Н.Добчур

Дата рождения

15.01.1977

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

1941 г.р.

Жена

1979 г.р.

Дети

2001 г.р.
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Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1977

Отец: Зарубин Виталий

Мать: Зарубина Лидия

Иркутская обл, Братский район,п.Н.Добчур
Рождение ребёнка
2001

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Светлана

Рождение ребёнка
2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светлана

Место жительства
Неизвестно
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