Зарубин Руслан
Место рожденияИркутская обл, Братский район,п.Н.Добчур
Дата рождения15.01.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1977
Отец: Зарубин Виталий
Мать: Зарубина Лидия
Иркутская обл, Братский район,п.Н.Добчур
Рождение ребёнка
2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Светлана
Место жительства
Неизвестно