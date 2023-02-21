Авдотья Дементьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Подковыров Иван
Отец ребёнка: Подковыров Поликарп
Рождение ребёнка
1822
Сын: Подковыров Семен
Отец ребёнка: Подковыров Поликарп
Рождение ребёнка
1824
Сын: Подковыров Карп
Отец ребёнка: Подковыров Поликарп
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Подковыров Поликарп
Рождение ребёнка
1830
Сын: Подковыров Илья
Отец ребёнка: Подковыров Поликарп
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Подковыров Поликарп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подковыров Поликарп
Смерть
Неизвестно