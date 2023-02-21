Авдотья Дементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Дементьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Подковыров Иван

Отец ребёнка: Подковыров Поликарп

Рождение ребёнка
1822

Сын: Подковыров Семен

Отец ребёнка: Подковыров Поликарп

Рождение ребёнка
1824

Сын: Подковыров Карп

Отец ребёнка: Подковыров Поликарп

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Подковыров Поликарп

Рождение ребёнка
1830

Сын: Подковыров Илья

Отец ребёнка: Подковыров Поликарп

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Подковыров Поликарп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подковыров Поликарп

Смерть
Неизвестно
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