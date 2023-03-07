Богданов Николай Кузьмич
Место рождения
Дата рождения12.02.1907
Дата смерти23.11.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1935 по 1940
Место жительства
С 1940 по 1946
г. Алма-Ата, Казахстан
Место жительства
С 1946 по 1953
Место жительства
С 1953 по 1955
Место жительства
С 1955 по 1972
Смерть
23.11.1972