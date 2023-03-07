Богданов Николай Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Николай Кузьмич

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Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

12.02.1907

Дата смерти

23.11.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1935 по 1940
Место жительства
С 1940 по 1946
г. Алма-Ата, Казахстан
Место жительства
С 1946 по 1953
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1953 по 1955
Место жительства
С 1955 по 1972
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.11.1972
Москва, город федерального значения Москва
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