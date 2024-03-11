Охотников Андрей Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1971
Рождение ребёнка
08.01.1999
Сын: Охотников Владислав Андреевич
Мать ребёнка: Охотникова Светлана Геннадьевна
Рождение ребёнка
26.05.2001
Дочь: Охотникова Валерия Андреевна
Мать ребёнка: Охотникова Светлана Геннадьевна
Рождение ребёнка
15.09.2003
Дочь: Охотникова Виктория Андреевна
Мать ребёнка: Охотникова Светлана Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно