Охотников Андрей Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охотников Андрей Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1971

Отец: Охотников Леонид Андреевич

Мать: Охотникова Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
08.01.1999

Сын: Охотников Владислав Андреевич

Мать ребёнка: Охотникова Светлана Геннадьевна

Рождение ребёнка
26.05.2001

Дочь: Охотникова Валерия Андреевна

Мать ребёнка: Охотникова Светлана Геннадьевна

Рождение ребёнка
15.09.2003

Дочь: Охотникова Виктория Андреевна

Мать ребёнка: Охотникова Светлана Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Охотникова Светлана Геннадьевна

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