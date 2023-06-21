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Leomar Jürri

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1816

Дата смерти

26.03.1895

Пол

Мужской

Отец

1785 г.р.

Мать

Около 1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1816

Отец: Leomar Mart

Мать: Leomar Leno

Смерть
26.03.1895