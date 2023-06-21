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Leomar Jürri
Leomar Jürri
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.02.1816
Дата смерти
26.03.1895
Пол
Мужской
Отец
Leomar Mart
1785 г.р.
Мать
Leomar Leno
Около 1795 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1816
Отец:
Leomar Mart
Мать:
Leomar Leno
Смерть
26.03.1895
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