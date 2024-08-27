Емельянов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Николай

Отец ребёнка: Емельянов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Павел

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Иванова (Емельянова) Ефимья

Отец ребёнка: Емельянов Павел

Смерть
Неизвестно
Расстрелян за связь с фашистами

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