Емельянов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Николай
Отец ребёнка: Емельянов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельянов Павел
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Иванова (Емельянова) Ефимья
Отец ребёнка: Емельянов Павел
Смерть
Неизвестно
Расстрелян за связь с фашистами