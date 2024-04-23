Извекова (Лиман) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гололобова (Извекова) Валентина
Отец ребёнка: Извеков Владимир Гавриилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мехнина (Извекова) Нина Владимировна
Отец ребёнка: Извеков Владимир Гавриилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно