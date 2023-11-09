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Гунылин Федор Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Гунылин Николай Ильич

Мать: Гунылина Параскева Петрова

Рождение ребёнка
1887

Сын: Гунылин Иван Федоров

Мать ребёнка: Гунылина Евдокия Артемова

Рождение ребёнка
1890

Сын: Гунылин Андрей Федоров

Мать ребёнка: Гунылина Евдокия Артемова

Оржевка, Умётский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.03.1900

Сын: Гунылин Алексей Федоров

Мать ребёнка: Гунылина Евдокия Артемова

Оржевка, Умётский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.03.1902

Сын: Гунылин Василий Федоров

Мать ребёнка: Гунылина Евдокия Артемова

Оржевка, Умётский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.11.1904

Сын: Гунылин Михаил Федоров

Мать ребёнка: Гунылина Евдокия Артемова

Рождение ребёнка
02.01.1908

Сын: Гунылин Александр Федоров

Мать ребёнка: Гунылина Евдокия Артемова

Оржевка, Умётский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Гунылина Евдокия Артемова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гунылина Евдокия Артемова

Смерть
Неизвестно
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