Гунылин Федор Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Гунылин Николай Ильич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Гунылин Иван Федоров
Мать ребёнка: Гунылина Евдокия Артемова
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Гунылина Евдокия Артемова
Рождение ребёнка
09.03.1900
Мать ребёнка: Гунылина Евдокия Артемова
Рождение ребёнка
19.03.1902
Мать ребёнка: Гунылина Евдокия Артемова
Рождение ребёнка
02.11.1904
Мать ребёнка: Гунылина Евдокия Артемова
Рождение ребёнка
02.01.1908
Сын: Гунылин Александр Федоров
Мать ребёнка: Гунылина Евдокия Артемова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Гунылина Евдокия Артемова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно