Акулина Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1716 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Еремей

Отец ребёнка: Петр Афонасьев Поксеватка Афонасьев

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Петр Афонасьев Поксеватка Афонасьев

Рождение ребёнка
1745

Сын: Тимофей Петров

Отец ребёнка: Петр Афонасьев Поксеватка Афонасьев

Рождение ребёнка
1749

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Петр Афонасьев Поксеватка Афонасьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Афонасьев Поксеватка Афонасьев

Смерть
Неизвестно
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