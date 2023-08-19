Минниханова (Саниева) Асия Хазиахметовна
Место рождения
Дата рождения26.04.1931
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1931
Отец: Валиев Хазиахмет
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.10.1957
Урманаево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно