Минниханова (Саниева) Асия Хазиахметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минниханова (Саниева) Асия Хазиахметовна

Место рождения

Зириклы, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.04.1931

Пол

Женский

Отец

Мать

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Дети

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Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1931

Отец: Валиев Хазиахмет

Мать: скрыто настройками приватности

Зириклы, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минниханов Кабир Сабур улы

Урманаево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минниханов Кабир Сабур улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минниханов Кабир Сабур улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минниханов Кабир Сабур улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минниханов Кабир Сабур улы