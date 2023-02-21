Лобацевич (Бурова) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобацевич (Бурова) Татьяна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1935

Отец: не указан

Мать: Бурова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
27.05.1959

Дочь: Лобацевич Елена Игоревна

Отец ребёнка: Лобацевич Игорь Макарович

Рождение ребёнка
31.12.1965

Дочь: Филатова Ольга Игоревна

Отец ребёнка: Лобацевич Игорь Макарович

Смерть
Неизвестно
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