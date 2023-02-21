Лобацевич (Бурова) Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1935
Отец: не указан
Мать: Бурова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
27.05.1959
Дочь: Лобацевич Елена Игоревна
Отец ребёнка: Лобацевич Игорь Макарович
Рождение ребёнка
31.12.1965
Дочь: Филатова Ольга Игоревна
Отец ребёнка: Лобацевич Игорь Макарович
Смерть
Неизвестно