Швецов Алексей Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.01.1992
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1957
Дочь: Шаецова Наталия Алексеевна
Мать ребёнка: Швецова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
18.07.1961
Дочь: Чижова Людмила Алексевна
Мать ребёнка: Швецова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Швецова Анна Тимофеевна
Смерть
30.01.1992