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Швецов Алексей Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.01.1992

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Швецов Матвей Трифонович

Мать: Швецова Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
29.01.1957

Дочь: Шаецова Наталия Алексеевна

Мать ребёнка: Швецова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
18.07.1961

Дочь: Чижова Людмила Алексевна

Мать ребёнка: Швецова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швецов Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Швецова Анна Тимофеевна

Смерть
30.01.1992