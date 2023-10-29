Осиповых Федосия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осиповых Федосия Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1773 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786

Отец: Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1808 и 1811

Дочь: Женихова Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Осиповых Кузьма Иосифович

Большая Горка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Дочь: Домника Кузьминична

Отец ребёнка: Осиповых Кузьма Иосифович

Большая Горка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Осипов Ефим Кузьмич

Отец ребёнка: Осиповых Кузьма Иосифович

Большая Горка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Дочь: Матрона Кузьминична

Отец ребёнка: Осиповых Кузьма Иосифович

Большая Горка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.05.1819 ст.

Сын: Осипов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Осиповых Кузьма Иосифович

Большая Горка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осиповых Кузьма Иосифович

Место жительства
Неизвестно
Большая Горка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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