Осиповых Федосия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1786
Отец: Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1808 и 1811
Дочь: Женихова Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Осиповых Кузьма Иосифович
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Дочь: Домника Кузьминична
Отец ребёнка: Осиповых Кузьма Иосифович
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Сын: Осипов Ефим Кузьмич
Отец ребёнка: Осиповых Кузьма Иосифович
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: Матрона Кузьминична
Отец ребёнка: Осиповых Кузьма Иосифович
Рождение ребёнка
01.05.1819 ст.
Сын: Осипов Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Осиповых Кузьма Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно