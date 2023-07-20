Оцимик Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОцимик Леонид

Оцимик Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оцимик Николай

Мать: Оцимик Анна