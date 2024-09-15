Двойнина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойнина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

31.08.1815

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1788

Муж: Двойнин Семен

Злынка, Кіровоградська область
Злынка, Елисаветградский уезд
Рождение ребёнка
1789

Сын: Двойнин Фадей

Отец ребёнка: Двойнин Семен

Злынка, Кіровоградська область
Злынка, Елисаветградский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1789

Дочь: (Двойнин) Евдокия

Отец ребёнка: Двойнин Семен

Злынка, Кіровоградська область
Злынка, Елисаветградский уезд
Рождение ребёнка
1798

Сын: Двойнин Стефан

Отец ребёнка: Двойнин Семен

Злынка, Кіровоградська область
Злынка, Елисаветградский уезд
Рождение ребёнка
10.04.1798

Дочь: (Двойнин) Ирина

Отец ребёнка: Двойнин Семен

Злынка, Кіровоградська область
Злынка, Елисаветградский уезд
Рождение ребёнка
1801

Сын: Двойнин Иоан

Отец ребёнка: Двойнин Семен

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Двойнин) Мария

Отец ребёнка: Двойнин Семен

Смерть
31.08.1815
Белгород-Днестровский, Одеська область
г. Аккерман

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