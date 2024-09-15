Двойнина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти31.08.1815
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1788
Муж: Двойнин Семен
Злынка, Елисаветградский уезд
Рождение ребёнка
1789
Сын: Двойнин Фадей
Отец ребёнка: Двойнин Семен
Злынка, Елисаветградский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1789
Дочь: (Двойнин) Евдокия
Отец ребёнка: Двойнин Семен
Злынка, Елисаветградский уезд
Рождение ребёнка
1798
Сын: Двойнин Стефан
Отец ребёнка: Двойнин Семен
Злынка, Елисаветградский уезд
Рождение ребёнка
10.04.1798
Дочь: (Двойнин) Ирина
Отец ребёнка: Двойнин Семен
Злынка, Елисаветградский уезд
Рождение ребёнка
1801
Сын: Двойнин Иоан
Отец ребёнка: Двойнин Семен
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Двойнин) Мария
Отец ребёнка: Двойнин Семен
Смерть
31.08.1815
Белгород-Днестровский, Одеська область
г. Аккерман