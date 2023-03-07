Антон Архипов
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Архип Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Иван Антонович
Мать ребёнка: Меланья Федоровна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Дарья Анатоновна
Мать ребёнка: Меланья Федоровна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Арсений Антонович
Мать ребёнка: Меланья Федоровна
Рождение ребёнка
1798 или 1803
Дочь: Прохорова Наталья Анатоновна
Мать ребёнка: Меланья Федоровна
Смерть
Неизвестно