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Антон Архипов

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Место рождения

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Архип Григорьевич

Мать: не указана

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1791

Сын: Иван Антонович

Мать ребёнка: Меланья Федоровна

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Дарья Анатоновна

Мать ребёнка: Меланья Федоровна

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1795

Сын: Арсений Антонович

Мать ребёнка: Меланья Федоровна

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1798 или 1803

Дочь: Прохорова Наталья Анатоновна

Мать ребёнка: Меланья Федоровна

Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
Смерть
Неизвестно
Людоговка, Краснополянская волость, Тетюшский уезд
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