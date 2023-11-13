Варламов Федот Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варламов Федот Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Варламов Савелий

Мать: Варламова Дарья

Смерть
Неизвестно
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