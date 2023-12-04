Щербина Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербина Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербина Ольга

с.Орлеан, Благовещенский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербина Ольга

с.Орлеан, Благовещенский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербина Ольга

с.Орлеан, Благовещенский район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербина Ольга

Смерть
Неизвестно
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