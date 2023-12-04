Щербина Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1955
с.Орлеан, Благовещенский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.03.1957
с.Орлеан, Благовещенский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.08.1958
с.Орлеан, Благовещенский район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербина Ольга
Смерть
Неизвестно