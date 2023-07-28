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(Карпухина) Акулина Фролова

Место рождения

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1830 г.р.

Мать

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
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Рождение
Неизвестно

Отец: Карпухин Фрол Архипов

Мать: Карпухина Прасковья Сидорова

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область