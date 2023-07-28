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(Карпухина) Акулина Фролова
(Карпухина) Акулина Фролова
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Место рождения
Арзянка
, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Карпухин Фрол Архипов
1830 г.р.
Мать
Карпухина Прасковья Сидорова
1834 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Карпухин Фрол Архипов
Мать:
Карпухина Прасковья Сидорова
Арзянка
, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
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