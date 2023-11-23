Глафира Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Манефа Иванова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Орликова Фавста Иванова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ольга Иванова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1830
Сын: Владимир Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Алексеев
Смерть
Неизвестно