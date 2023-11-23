Глафира Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глафира Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Манефа Иванова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Орликова Фавста Иванова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ольга Иванова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Рождение ребёнка
1830

Сын: Владимир Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Алексеев

Смерть
Неизвестно
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