Антропова (Езовская) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антропова (Езовская) Елена Павловна

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Место рождения

Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1660 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660 ст.

Отец: Езовских Павел

Мать: не указана

Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1694 ст.

Дочь: Антропова Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1696

Дочь: Антропова Марья Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1706 ст.

Сын: Антропов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Антропов Михаил

Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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