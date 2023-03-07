Антропова (Езовская) Елена Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1660 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660 ст.
Отец: Езовских Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1694 ст.
Дочь: Антропова Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1696
Дочь: Антропова Марья Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1706 ст.
Отец ребёнка: Антропов Михаил
Смерть
Неизвестно