Чертова Наталья Евпловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чертова Наталья Евпловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1769 г.р.

Дети

Около 1794 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Шеренгская волость ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чертов Сила Семёнович

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Чертов Яков Силыч

Отец ребёнка: Чертов Сила Семёнович

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 2. Д. 2691 (Ревизские сказки 1795 г)
Смерть
Неизвестно

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