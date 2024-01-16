Надеев Лев Устинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНадеев Лев Устинович

Надеев Лев Устинович

Место рождения

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Надеев Устин Ларионов

Мать: Надеева Хеврония Саввична

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1844

Сын: Надеев Григорий Львович

Мать ребёнка: Надеева Фелицата Михайловна

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Елизавета Львовна

Мать ребёнка: Надеева Фелицата Михайловна

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1853

Сын: Надеев Ефимий Львович

Мать ребёнка: Надеева Фелицата Михайловна

д. Сиринская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надеева Фелицата Михайловна

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close