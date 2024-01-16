Надеев Лев Устинович
Место рожденияд. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Надеев Устин Ларионов
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Надеева Фелицата Михайловна
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Елизавета Львовна
Мать ребёнка: Надеева Фелицата Михайловна
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Надеева Фелицата Михайловна
д. Сиринская
Бракосочетание
Неизвестно
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
Неизвестно