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Кузьмин Дмитрий Егорович

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Место рождения

Филино, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

1923

Дата смерти

05.07.1944

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Кузьмин Егор Дмитриевич

Мать: не указана

Филино, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Родился в Московской области, Химкинского района, с/с Филинское, д. Филино
Смерть
05.07.1944
Погиб в бою в Белоруссии, Минская область, Вилейский район, д. Парани Имя Кузьмина Д. Е., уроженца д. Филино, внесено в Книгу Памяти Московской области, погибших в 1941 - 1945
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