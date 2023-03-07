Кузьмин Дмитрий Егорович
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти05.07.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Кузьмин Егор Дмитриевич
Мать: не указана
Родился в Московской области, Химкинского района, с/с Филинское, д. Филино
Смерть
05.07.1944
Погиб в бою в Белоруссии, Минская область, Вилейский район, д. Парани Имя Кузьмина Д. Е., уроженца д. Филино, внесено в Книгу Памяти Московской области, погибших в 1941 - 1945