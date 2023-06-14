Аксельман Бастион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксельман Бастион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксельман Селин

Отец ребёнка: Аксельман Берминус

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксельман Скит

Отец ребёнка: Аксельман Берминус

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксельман Берминус

Смерть
Неизвестно