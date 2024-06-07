Кирсан Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Степан Игнатьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Максимовна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Пелагея Кирсановна
Мать ребёнка: Мавра Максимовна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Агафья Кирсановна
Мать ребёнка: Мавра Максимовна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Терентий Кирсанович
Мать ребёнка: Мавра Максимовна
Смерть
Неизвестно