Кирсан Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирсан Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Степан Игнатьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Максимовна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Пелагея Кирсановна

Мать ребёнка: Мавра Максимовна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Агафья Кирсановна

Мать ребёнка: Мавра Максимовна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Терентий Кирсанович

Мать ребёнка: Мавра Максимовна

Смерть
Неизвестно

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