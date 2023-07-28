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Трохименко Василий Иванович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Трохименко Иван Григорьевич

Мать: Агафья Григорьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Трохименко Агафья

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Трохименко Никифор Васильевич

Мать ребёнка: Трохименко Агафья

Криски, Чернігівська область
Место жительства
1811
Криски, Чернігівська область
дом №104
Военная служба
1811
Криски, Чернігівська область
в рекруты
Смерть
Неизвестно