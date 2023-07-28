Трохименко Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Трохименко Иван Григорьевич
Мать: Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Трохименко Агафья
Рождение ребёнка
1810
Сын: Трохименко Никифор Васильевич
Мать ребёнка: Трохименко Агафья
Место жительства
1811
дом №104
Военная служба
1811
в рекруты
Смерть
Неизвестно