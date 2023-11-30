Преображенская Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1916
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вдова диакона Тотемского Богоявленского Собора. Имеет в г.Вологде деревянный дом в 6-м участке, по адресу - Калашная, 57. (Калашная переименована в Гоголя)
Смерть
Неизвестно