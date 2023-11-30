Преображенская Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преображенская Анна Николаевна

Место рождения

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1916
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вдова диакона Тотемского Богоявленского Собора. Имеет в г.Вологде деревянный дом в 6-м участке, по адресу - Калашная, 57. (Калашная переименована в Гоголя)
Смерть
Неизвестно
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