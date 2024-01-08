Панина (Коржова) Светлана Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.07.1982
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.05.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности