Панина (Коржова) Светлана Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина (Коржова) Светлана Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.07.1982

Муж: скрыто настройками приватности

Губкин, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
04.05.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Губкин, Губкинский, Белгородская область

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