Семёнов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1991 г.р.

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
2018

Жена: Семёнова Марина Валентиновна

Рождение ребёнка
Около 02.02.2020

Сын: Семёнов Данил Александрович

Мать ребёнка: Семёнова Марина Валентиновна

Рождение ребёнка
02.11.2021

Дочь: Семёнова Ульяна Александровна

Мать ребёнка: Семёнова Марина Валентиновна

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