Семёнов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
2018
Рождение ребёнка
Около 02.02.2020
Сын: Семёнов Данил Александрович
Мать ребёнка: Семёнова Марина Валентиновна
Рождение ребёнка
02.11.2021
Дочь: Семёнова Ульяна Александровна
Мать ребёнка: Семёнова Марина Валентиновна